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  • 06.02.2020 11:17
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 11:17

’den 350 vatandaşı daha tahliye edildi

Koronavirüs (2019- nCoV) nedeniyle ’in Vuhan kentinden tahliye edilen 350 ’li 2 ayrı uçakla ülkeden ayrıldı. Tahliye edilen kişiler 2 hafta boyunca karantina altında tutulacak.

Çin’den 350 ABD vatandaşı daha tahliye edildi

Amerikalıları taşıyan uçaklar 'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Fairfield bölgesindeki Travis 'ne iniş yaptı. Uçaklardan biri burada yakıt ikmali yaparak, 'daki Deniz Piyadeleri Hava İstasyonu Miramar'a yönlendirildi. Tahliye edilen kişilerin, 2 hafta boyunca karantina altında tutulacağı belirtildi.

Tahliye edilen kişileri taşıyan diğer uçakların da bugün, Teksas eyaletinde yer alan San Antonio şehrindeki Lackland Hava Kuvvetleri Üssü'ne ve Nebraska eyaletinde yer alan Omaha şehrindeki Eppley Havaalanına iniş yapacağı bildirildi.

Geçen hafta Vuhan'dan tahliye edilen yaklaşık 200 kişinin hâlihazırda karantinada olduğu ve ABD'de virüs taşıyan kişi sayısının 12 olduğu duyuruldu

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