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  • 06.02.2020 16:18
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 16:18

Cumhurbaşkanı Aliyev'den Van'daki çığ felaketine ilişkin taziye mesajı

Van'da dün yaşanan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinin ardından Cumhurbaşkanı , Başkan Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Aliyev'den çığ felaketine ilişkin taziye mesajı

Aliyev, Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, Van'daki çığ felaketinde can kayıpları olması haberinin kendisini son derece kederlendirdiğini belirtti.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendisi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini ileten , yaralılara da şifa diledi.

"ACINIZ ACIMIZDIR, KARDEŞİMİZ TÜRKİYE."
Öte yandan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da Van'daki çığ felaketi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıktığı kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Acınız acımızdır, kardeşimiz Türkiye." ifadeleri yer aldı.

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