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  • 06.02.2020 18:47
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 18:53

Almaya'da akılalmaz soygunu! Havaya uçurup...

’nın Kuzey-Ren Vestfalye eyaletine bağlı Essen şehrinde akılalmaz bir soygun yaşandı. Hırsızlar bir nın ’sini havaya uçurup paraları çaldı.

Akılalmaz ATM soygunu!

'nın Kuzey-Ren Vestfalye eyaletine bağlı Essen şehrinde, akıllara durgunluk veren bir soygunu yaşandı.

Hırsızlar bir bankanın 'sini havaya uçurarak paraları çaldı. ATM'nin patlaması sırasında alarm çaldı, polis ekipleri olay yerine geldi. Polis, siyah renkte bir aracın olay yerinden hızla kaçtığını görerek hırsızları takip etti, ancak yakalayamadı.

Yapılan açıklamada, bankadan yüklü para çalındığı bildirildi.

Son yıllarda Almanya'da bankalara yönelik soygunlarda artış gözlenirken, özellikle ATM'lerin havaya uçurulması dikkat çekiyor.

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