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  • 06.02.2020 02:07
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 02:07

Son dakika: 'da darbeci Hafter milislerinin başkente saldırılarında bir sivil öldü

Son dakika haberi! Hafter'in Trablus'a düzenlediği saldırılarda son bir haftada 6'sı çocuk en az 10 sivil hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Emin el-Haşimi yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki El-Hadba el-Bedri bölgesine düzenlediği roket saldırısının yine sivilleri hedef aldığını kaydetti.

Hafter milislerinin saldırılarında bir sivil öldü

'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığı, başkent Trablus'un güneyindeki bir bölgeye roket düşmesi sonucu 1 sivilin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Basın Danışmanı Emin el-Haşimi yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkentin güneyindeki El-Hadba el-Bedri bölgesine düzenlediği roket saldırısının yine sivilleri hedef aldığını kaydetti.

Bir sivilin öldüğü, 2'sinin de yaralandığı son saldırıyla birlikte Hafter'in Trablus'a düzenlediği saldırılarda, son bir hafta içinde 6'sı çocuk en az 10 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

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