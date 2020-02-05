Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 05.02.2020 15:44
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 15:45

'da koca vahşeti! elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

’da 30 yaşlarındaki bir adam, kavga ettiği 26 yaşındaki eşinin kafasını kesti. Cani koca ardından kadının kesik başıyla sokakta yürüdü. Çiftin iki yıl önce evlendiği; bir yıl önce dünyaya gelen bebeklerinin de öldüğü bildirildi.

Koca vahşeti! Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü

Olay 'ın kuzeyinde bulunan bölgesindeki Bahadurpur köyünde Cumartesi günü meydana geldi.

Yerel medya, Akhilesh Rawat adlı 30 yaşlarındaki adamın, 26 yaşındaki Rajani isimli eşiyle kavga ettiğini; öfkeli kocanın ardından evin dışına çıkardığı eşinin başını kestiğini duyurdu. Yerel medya cani kocanın kesik baş ile polis karakoluna doğru yaklaşık 1 kilometre yürüdüğünü ardından yol üzerinde polisler tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Çiftin iki yıl önce evlendiği; bir yıl önce dünyaya gelen bebeklerinin ise hastalık sebebiyle öldüğü, Rajani'nin bu olay sonrası babasının evine döndüğü ve bu nedenle ikili arasında tartışmaların yaşandığı belirtildi. Yerel medya, cani kocanın eşini 4 gün önce evine getirdiğini ancak kavganın sürdüğünü duyurdu.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriHindistan'da koca vahşeti! elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri