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Codecasa imzası taşıyan süper yat özellikleriyle gündem oldu

imzasını taşıyan süper yat özellikleriyle gündeme oturdu. Uçaktan ilham alınarak tasarlanan 70 metrelik Jet 2020'de; 20 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde güneşlenme terası, yüzme havuzu, asansörle hizmet veren plaj kulübü, helikopter pisti, kapalı spor salonu bulunacak.

Lüks hayat
İtalyan Codecasa imzasını taşıyan süper yat özellikleriyle gündeme oturdu. Uçaktan ilham alınarak tasarlanan 70 metrelik Jet 2020'de; 20 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde güneşlenme terası, yüzme havuzu, asansörle hizmet veren plaj kulübü, helikopter pisti, kapalı spor salonu bulunacak. Fulvio Codecasa'nın tasarladığı yatın inşaatına bu yılın ortasında başlanması planlanıyor.

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