ABD’den taziye mesajı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah tarafından yapılan saldırılara tepki gösterdi. "Bu barbarca saldırılar sona ermeli. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk Hükümeti'ne taziyelerimizi gönderiyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah tarafından yapılan saldırılara tepki gösterdi. "Bu barbarca saldırılar sona ermeli. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk Hükümeti'ne taziyelerimizi gönderiyoruz" dedi. TÜM MANŞETLER