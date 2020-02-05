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ABD’den taziye mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah tarafından yapılan saldırılara tepki gösterdi. "Bu barbarca saldırılar sona ermeli. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk Hükümeti'ne taziyelerimizi gönderiyoruz" dedi.

ABD’den taziye mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejimi, Rusya, İran ve Hizbullah tarafından yapılan saldırılara tepki gösterdi. "Bu barbarca saldırılar sona ermeli. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanında duruyoruz ve hayatını kaybeden (askerler) için Türk Hükümeti'ne taziyelerimizi gönderiyoruz" dedi.

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