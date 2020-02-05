Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 06.02.2020 02:35
  • Son Güncelleme: 06.02.2020 02:35

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, 'daki yerleşimlerini "antisemitizm" ile savundu

Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Batı'da artan antisemitizm nedeniyle daha çok 'nin 'e göç edeceğini ve bu nedenle işgal altındaki 'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin gerekli olduğunu savundu.

Orta Doğu'daki kaos planına skandal savunma!

ABD Başkanı 'ın, sözde "Orta Doğu Barış Planı"nın yankısı sürerken, O'Brien 'daki yasa dışı yerleşimlerini savunmak için yeni bir tez ortaya attı.

Washington'da katıldığı bir etkinlikte ve konusuna değinen O'Brien, Trump'ın, sözde "Orta Doğu Barış Planı"nın mükemmel olmadığını ancak Filistinlileri, anlaşmanın şartlarını konuşmak için masaya davet ettiklerini belirtti.

Tartışmalara neden olan planın, birçok ekonomik kazancı olduğunu öne süren O'Brien, "Bu anlaşma ile Filistin, Orta Doğu'nun Singapur'u olacak." dedi.

O'Brien Trump'ın planını "iki devletli çözüm için son şans olabilir" ifadeleriyle değerlendirirken, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimleri hakkında da şöyle konuştu:

"İsrail'deki doğum oranı yüksek ve ne yazık ki Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerindeki antisemitizm nedeniyle daha çok Yahudi'nin İsrail'e dönmesi sonucu nüfus giderek artıyor. Yahudi yerleşimleri genişlemeye devam edecek. Yerleşimlerin yapılmasına devam edilmez ve barış süreci işe yaramazsa iki devletli çözüm fiziksel bakımdan imkansızlaşabilir."

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI
ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini "antisemitizm" ile savundu
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri