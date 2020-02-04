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  • 04.02.2020 14:02
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 14:02

Son dakika: Terör örgütü /, bölgesine saldırdı

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri (), terör örgütü /'nın bölgesinde Suriye Milli Ordusu () mevzilerine saldırı düzenlemesi üzerine top atışlarıyla karşılık verdi.

YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırdı

Terör örgütü /, 'ın güneyinde 'nın Ayn İsa'nın kırsalında unsurlarına saldırı düzenledi. Saldırıda SMO'dan 4 asker şehit oldu.

Saldırıdan sonra Ayn İsa kırsalında Hırbet Kerem hattında SMO unsularıyla teröristler arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

topçusu, Tel Abyad'ın güneyinde Ayn İsa'da ve Rasulayn'ın güneydoğusunda Tel Temir'de terör örgütünün mevzilerini ateş altına aldı.

YPG/PKK, bölgesinden çekilmesine ilişkin ile ABD arasında 17 Ekim'de varılan mutabakata rağmen, Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri ile çevrelerinde saldırılarını sürdürüyor.

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