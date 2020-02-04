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  • 04.02.2020 13:39
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 13:44

Son dakika: zulmü sürüyor! 'da 12 Filistinli gözaltına alındı

Son dakika haberi... askerleri, işgal altındaki 'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Batı Şeria ve 'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

İsrail 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yazılı açıklamada, 12 Filistinlinin "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.

Açıklamada söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği kaydedildi.

İşgal altındaki ve 'te sık sık evlere baskın düzenleyen güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu 'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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