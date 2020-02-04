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Saldırı biliniyormuş

İngiltere'de önceki gün bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Sudesh Amman isimli saldırgan, 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın "sahte intihar yeleği" giydiği ortaya çıktı. Londra Metropolitan Polisi, terör bağlantılı bir suç nedeniyle ceza alan saldırganın polis takibi altında olduğu açıklandı.

Saldırı biliniyormuş
İngiltere'de önceki gün bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Sudesh Amman isimli saldırgan, 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın "sahte intihar yeleği" giydiği ortaya çıktı. Londra Metropolitan Polisi, terör bağlantılı bir suç nedeniyle ceza alan saldırganın polis takibi altında olduğu açıklandı.

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