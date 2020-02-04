Saldırı biliniyormuş

İngiltere'de önceki gün bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Sudesh Amman isimli saldırgan, 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın "sahte intihar yeleği" giydiği ortaya çıktı. Londra Metropolitan Polisi, terör bağlantılı bir suç nedeniyle ceza alan saldırganın polis takibi altında olduğu açıklandı.
- Dünya
- 04.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.