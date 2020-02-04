Çin'de ortaya çıkan Corona virüsü yüzbinlerce kişiye bulaştı. 521 can aldı. Kabusu yaşayanlar ülkeden kaçtı. Kapadokya'yı mesken edinen Çinliler ise ellerini göğe kaldırdı.
Vaftizci Yahya Kilisesi'nde virüs duasına çıktı.
UFUK ÖZCAN
KORKUNÇ İDDİA
Çin başta olmak üzere birçok ülkede korku ve panik yaratan Coronavirüs salgını ile ilgili korkutan bir iddia gündeme geldi... Resmi açıklamaya göre ölü sayısı 521, vaka sayısı ise 17 bin 335 oldu. Ancak İngiliz medyası, ölü sayısının 5 bini bulduğunu vaka sayısının ise 90 bini aştığını yazdı. İngiliz Daily Mail'e yansıyan açıklamalarda hükümetin baskı yaptığını öne süren kişi, "Şu an Coronavirüs salgınının başladığı noktadayım. Burası felaket durumda. Dürüst olmak gerekirse şu anda Hubei bölgesinde ve hatta Çin'de 90 bin kişi enfeksiyonla mücadele ediyor. Salgının etkisini azaltmak için bilgileri gizliyorlar" dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom, bir basın toplantısı düzenleyerek hastalık ile ilgili bilgi verdi. Tedros, "Eğer salgının merkezinde yatırımlar yapılsaydı, hastalığın yayılması az ve yavaş olurdu. Hastalık kontrol altına alınabilirdi" dedi. Basın toplantısı sırasında Tedros'un öksürmesi de panik yarattı. Tedros, "Merak etmeyin Coronavirüs'ü değil" dedi. Tedros, Çin dışındaki 23 ülkede Coronavirüs vakasıyla karşılaşıldığını vurguladı.
Çinliler, "Bize maske gönderin" çağrısı yaptı.
SOKAĞA ÇIKMAYIN
Çin'de virüs nedeniyle drone'larla uyarılar yapılıyor. Yetkililer, "Sokağa çıkmayın, ölüm riski var" anonsuyla halkı evlerine davet etti
CORONAVİRÜS dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Hastalığın ortaya ilk çıktığı yer olan Çin'in Wuhan kentinde ise binlerce hasta yoğun bakımda. Çin hükümetinin aldığı önlemler doğrultusunda uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı Wuhan'ı adeta bir hayalet şehre çevirdi. Başkent Pekin gibi 11 kentte "Tehlike var, kesinlikle sokağa çıkmayın" uyarısı yapmaya başladı.
Çın'dekı bazı köy ve şehirlerde, yerel sakinlere dışarıda olmaları gerekiyorlarsa ağız maskesi takmaları gerektiğini hatırlatmak için drone'lar kullanıldığı haberi geldi. Hatta drone'larla, "Risk büyüyor, evinizde bekleyin" anonsları yapıldı. Bu anonslar paniği daha da arttırdı.
CENAZELER YAKILACAK
Çin Sivil İşler Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu'nu, Coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili katı bir protokol yayınladı. Protokole göre, salgını kontrol altına alma adına Coronavirüs kurbanlarının gömülmesi yasaklanarak yakılacak. Tören de yapılmayacak.
Binlerce drone havalandı.
CORONAYA KARŞI YOĞURT TÜKETİN
Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan Coronavirüs panik yarattı. İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Özgür Niflioğlu, bu virüsten korunmanın yollarını TAKVİM'e anlattı...
NASIL KORUNALIM?
Virüs, nefes yolu ve damlacıklar ile yayılıyor. Korunmak için su ve sabunla ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. Özellikle 60 yaşın üzerinde olanların, şeker, tansiyon, kalp ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı bulunanların kapalı ve kalabalık ortamdan uzak durulması öneriliyor.
HANGİ MASKEYİ TAKALIM?
Maske, virüsten korunmada önemli rol üstleniyor. Bunun için medikal marketlerde satılan normal cerrahi maskeler ilk aşamada yeterli koruma sağlıyor. İleri durumlarda N95 FFP3 maskeler tercih edilebilir.
ANTİBİYOTİK İÇELİM Mİ?
Virütik hastalıklarda antibiyotikler işe yaramıyor.
NASIL BESLENELİM?
Araştırmalar, bağışıklığı güçlendirerek coronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Bunun ilk yolu, bol sıvı tüketilmesi öneriliyor. Yine yoğurt tüketimi vücut direncini artırıyor ve virüsleri temizliyor. Rasgele kullanılacak bitkisel ürünler yarardan çok zarar vereceğini unutmamak gerekiyor.
DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU - ÖLDÜREN VİRÜS CORONA
Vaftizci Yahya Kilisesi'nde virüs duasına çıktı.
UFUK ÖZCAN
KORKUNÇ İDDİA
Çin başta olmak üzere birçok ülkede korku ve panik yaratan Coronavirüs salgını ile ilgili korkutan bir iddia gündeme geldi... Resmi açıklamaya göre ölü sayısı 521, vaka sayısı ise 17 bin 335 oldu. Ancak İngiliz medyası, ölü sayısının 5 bini bulduğunu vaka sayısının ise 90 bini aştığını yazdı. İngiliz Daily Mail'e yansıyan açıklamalarda hükümetin baskı yaptığını öne süren kişi, "Şu an Coronavirüs salgınının başladığı noktadayım. Burası felaket durumda. Dürüst olmak gerekirse şu anda Hubei bölgesinde ve hatta Çin'de 90 bin kişi enfeksiyonla mücadele ediyor. Salgının etkisini azaltmak için bilgileri gizliyorlar" dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Müdürü Tedros Adhanom, bir basın toplantısı düzenleyerek hastalık ile ilgili bilgi verdi. Tedros, "Eğer salgının merkezinde yatırımlar yapılsaydı, hastalığın yayılması az ve yavaş olurdu. Hastalık kontrol altına alınabilirdi" dedi. Basın toplantısı sırasında Tedros'un öksürmesi de panik yarattı. Tedros, "Merak etmeyin Coronavirüs'ü değil" dedi. Tedros, Çin dışındaki 23 ülkede Coronavirüs vakasıyla karşılaşıldığını vurguladı.
Çinliler, "Bize maske gönderin" çağrısı yaptı.
SOKAĞA ÇIKMAYIN
Çin'de virüs nedeniyle drone'larla uyarılar yapılıyor. Yetkililer, "Sokağa çıkmayın, ölüm riski var" anonsuyla halkı evlerine davet etti
CORONAVİRÜS dünya çapında yayılmaya devam ediyor. Hastalığın ortaya ilk çıktığı yer olan Çin'in Wuhan kentinde ise binlerce hasta yoğun bakımda. Çin hükümetinin aldığı önlemler doğrultusunda uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı Wuhan'ı adeta bir hayalet şehre çevirdi. Başkent Pekin gibi 11 kentte "Tehlike var, kesinlikle sokağa çıkmayın" uyarısı yapmaya başladı.
Çın'dekı bazı köy ve şehirlerde, yerel sakinlere dışarıda olmaları gerekiyorlarsa ağız maskesi takmaları gerektiğini hatırlatmak için drone'lar kullanıldığı haberi geldi. Hatta drone'larla, "Risk büyüyor, evinizde bekleyin" anonsları yapıldı. Bu anonslar paniği daha da arttırdı.
CENAZELER YAKILACAK
Çin Sivil İşler Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu'nu, Coronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerle ilgili katı bir protokol yayınladı. Protokole göre, salgını kontrol altına alma adına Coronavirüs kurbanlarının gömülmesi yasaklanarak yakılacak. Tören de yapılmayacak.
Binlerce drone havalandı.
CORONAYA KARŞI YOĞURT TÜKETİN
Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyaya yayılan Coronavirüs panik yarattı. İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Özgür Niflioğlu, bu virüsten korunmanın yollarını TAKVİM'e anlattı...
NASIL KORUNALIM?
Virüs, nefes yolu ve damlacıklar ile yayılıyor. Korunmak için su ve sabunla ellerimizi sık sık yıkamamız gerekiyor. Özellikle 60 yaşın üzerinde olanların, şeker, tansiyon, kalp ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı bulunanların kapalı ve kalabalık ortamdan uzak durulması öneriliyor.
HANGİ MASKEYİ TAKALIM?
Maske, virüsten korunmada önemli rol üstleniyor. Bunun için medikal marketlerde satılan normal cerrahi maskeler ilk aşamada yeterli koruma sağlıyor. İleri durumlarda N95 FFP3 maskeler tercih edilebilir.
ANTİBİYOTİK İÇELİM Mİ?
Virütik hastalıklarda antibiyotikler işe yaramıyor.
NASIL BESLENELİM?
Araştırmalar, bağışıklığı güçlendirerek coronavirüsten korunmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Bunun ilk yolu, bol sıvı tüketilmesi öneriliyor. Yine yoğurt tüketimi vücut direncini artırıyor ve virüsleri temizliyor. Rasgele kullanılacak bitkisel ürünler yarardan çok zarar vereceğini unutmamak gerekiyor.
DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU - ÖLDÜREN VİRÜS CORONA
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