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  • 05.02.2020 05:27
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 05:27

'den 'nin güneyine hava saldırısı

savaş uçakları, 'nin güneyinde 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktalara saldırı düzenledi. Gazze'nin güneyindeki kentine düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
savaş uçakları, 'nin güneyinde 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktalara saldırı düzenledi.

Gazze'nin güneyindeki kentine düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının, Gazze'den sınıra yakın İsrail bölgelerine atılan 3 rokete karşılık gerçekleştirildiği ifade edildi.

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