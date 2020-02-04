Irak'ta İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi ABD-İran gerilimini tırmandırmıştı. Tahran yönetimi arap ülkeleriyle iyi ilişkilere başlamak için adım atmak istedikleri sırada ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürdüğünü duyurdu.

"İRAN SORUNLARI ÇÖZMEK İSTEDİ"

İran'ın Irak Büyükelçisi Iraj Macedi, Tahran yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle arasındaki sorunları mümkün olan en kısa sürede çözmek istediğini söyledi.

Irak'ın resmi haber ajansına röportaj veren Macedi'nin açıklamalarında en dikkat çekici nokta, ABD tarafından 3 Ocak'ta öldürülen Ortadoğu'nun en korkulan ismi Kasım Süleymani'yle ilgiliydi.

SUUDİ ARABİSTAN'A UZLAŞMA MESAJI GÖTÜRÜRKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Büyükelçi, İran'ın en önemli komutanının Suudi Arabistan'a uzlaşma mesajı götürürken saldırıya hedef olduğunu belirtti.