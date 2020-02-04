Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 04.02.2020 19:39
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 19:55

'dan bomba iddia! Süleymani 'a uzlaşma mesajı götürürken öldürüldü

'ta lı General 'nin tarafından öldürülmesi ABD-İran gerilimini tırmandırmıştı. İran'ın Irak Büyükelçisi Iraj Macedi, Süleymani'nin 'a uzlaşma mesajı götürürken ABD tarafından vurulduğunu ifade etti.

İran'dan bomba Süleymani iddiası!

'ta lı General 'nin tarafından öldürülmesi ABD-İran gerilimini tırmandırmıştı. Tahran yönetimi arap ülkeleriyle iyi ilişkilere başlamak için adım atmak istedikleri sırada ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürdüğünü duyurdu.

"İRAN SORUNLARI ÇÖZMEK İSTEDİ"
İran'ın Irak Büyükelçisi Iraj Macedi, Tahran yönetiminin ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle arasındaki sorunları mümkün olan en kısa sürede çözmek istediğini söyledi.

Irak'ın resmi haber ajansına röportaj veren Macedi'nin açıklamalarında en dikkat çekici nokta, ABD tarafından 3 Ocak'ta öldürülen 'nun en korkulan ismi Kasım Süleymani'yle ilgiliydi.

SUUDİ ARABİSTAN'A UZLAŞMA MESAJI GÖTÜRÜRKEN ÖLDÜRÜLDÜ
Büyükelçi, İran'ın en önemli komutanının Suudi Arabistan'a uzlaşma mesajı götürürken saldırıya hedef olduğunu belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİran'dan bomba iddia! Süleymani Suudi Arabistan'a uzlaşma mesajı götürürken öldürüldü
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri