Gürcistan'da yangın: 6 ölü!

İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durumlar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Bagdati kentinde Akaki Tsereteli Sokağı'nda bulunan iki katlı ahşap evde gece geç saatlerde çıkan yangında 5'i aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangında bir anneyle 4 çocuğunun ve ailenin yakını olan bir kadının öldüğü belirtildi.