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  • 05.02.2020 01:16
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 01:16

darbeci Sisi'ye verdiği ödülü geri çekti

'nın Aziz Georg Nişanı'nı bu yıl 'ın darbeci Cumhurbaşkanı 'ye veren Dresden kentindeki Semper Opera Balosu, gelen tepkiler üzerine ödülü geri çektiğini açıkladı.

Darbeci Sisi'ye büyük şok!

'nın Aziz Georg Nişanı'nı bu yıl 'ın darbeci Cumhurbaşkanı 'ye veren Dresden kentindeki Semper Opera Balosu, gelen tepkiler üzerine ödülü geri çektiğini açıkladı.

DARBECİ BİR DİKTATÖRE NASIL ÖDÜL VERİLİR?
Dresden kentinin sembolleri arasında yer alan tarihi bir kültür sanat evinin bu yıl ödülü Sisi'ye vermesi ülkede "Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?" tartışması başlatmıştı.

Sisi'nin geçtiğimiz hafta ödülü Mısır'da Semper Opera Balosu Yönetici Hans-Joachim Frey'in elinden almasının ardından çok sayıda sanatçı kültür sanat evinin programlarına katılmayacağını açıklamış, bazı ünlüler ve siyasiler de karara tepki göstermişti.

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Semper Opera Balosu, Sisi'ye verilen ödülün geri çekildiğini açıkladı.

Söz konusu ödüle 2009 yılında Devlet Başkanı , 2017'de de Romanya'nın 6. Cumhurbaşkanı Klaus Johannis layık görülmüştü.

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