Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 04.02.2020 01:14
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 01:14

Son dakika: ’ta üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberi! ’nin eyaletinde bir üniversitede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kampüse giriş çıkışlar yasaklanırken, saldırganın kimliği belirsizliğini koruyor.

Teksas’ta üniversitede silahlı saldırı
'nin eyaletinde bu kez de bir üniversitede silahlı saldırı yaşandı. Saldırının yaşandığı A&M Ticaret Üniversitesinde 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Yaralının hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Üniversite öğrencileri, personeli ve öğretim görevlilerinden fakültenin sığınma yerlerine saklanmaları ve oldukları yerde kalmaları istendi.

Kampüse güvenliğin sağlanması için polis memurları yerleştirilirken, üniversite tarafından yapılan açıklamada tüm derslerin günün geri kalanında iptal edildiği duyuruldu. Kampüse giriş çıkışlar yasaklanırken, saldırganın kimliği belirsizliğini koruyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Teksas’ta üniversitede silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri