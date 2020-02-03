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  • 04.02.2020 06:39
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 06:39

, 107 vatandaşını 'den tahliye etti

, yeni tip koronavirüs salgınının merkezi olan 'in Vuhan kentinden 107 vatandaşını tahliye etti. Sağlık kontrolüne tabi tutulduktan sonra iki hafta boyunca karantinada kalacaklar.

Malezya, 107 vatandaşını Çin'den tahliye etti

Tahliye işlemi i dün akşam Çin'deki Uluslararası Vuhan Tianhe Havalimanı'na hareket eden AirAsia uçağı, bugün yerel saatle 05.57'de Uluslararası Kuala Lumpur Havalimanı'na iniş yaptı.

Çin'in koronavirüs ile mücadelesine katkı sağlama amaçlı uçağa yüklenen 500 bin lastik eldiven de Vuhan'daki sağlık yetkililerine teslim edildi.

Vuhan'dan tahliye edilen 107 lı, sağlık kontrolüne tabi tutulduktan sonra iki hafta boyunca karantinada kalacak.

Malezya'nın bu hafta içinde Vuhan'daki diğer vatandaşlarını da ülkeye getirmesi bekleniyor.

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