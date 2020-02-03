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  • 03.02.2020 19:38
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 19:38

Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan 'de öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından 'un, 'deki çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklandı. ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.

Süleymani'nin bir çalışma arkadaşı daha öldürüldü!

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından 'un, 'deki çatışmalar sırasında öldürüldüğü açıklandı.

İran devlet televizyonunun internet sitesi "iribnews"e göre, Paşapor, dün Halep'te Suriyeli muhaliflerle girdiği çatışmada öldürüldü.

Paşapor'un Irak'ta geçen ay ABD saldırısında hayatını kaybeden İranlı General Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşlarından olduğu biliniyor.

İran medyasının Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın kaynaklardan paylaştığı bilgilere göre, Suriye'deki çatışmalarda şu ana kadar İran'a bağlı güçlerden yaklaşık 2 bin 400 kişi öldürüldü.

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.


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