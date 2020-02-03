Havada korku dolu anlar! "Air Canada" uçağı saatlerce havada turladı

Air Canada'nın Madrid-Toronto seferini gerçekleştirecek olan Boeing B767-300 tipi yolcu uçağı Barajas Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Kısa süre sonra motorunun alev almasının ardından, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barajas Havaalanı'na acil iniş yaptığı bildirildi.

KOPAN İNİŞ TAKIMI MOTORA GİRDİ

İspanya pilotlar birliği Sepla'nın açıklamasında ise, uçağın iniş takımlarının bir kısmının düştüğü ve motorlara girdiği bilgisi verildi.





F-18 SAVAŞ JETİ EŞLİK ETTİ

Dev uçağa eşlik eden İspanya Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-18 savaş uçağı da eşlik etti.





2 SAATİ AŞKIN BİR SÜREDİR HAVADA KALDI

Rotasını Madrid'e çeviren uçak 2 saati aşkın bir süre boyunca havada tur atarak yakıt harcadı. Uçak sorunsuz bir şekilde Madrid Barajas Havalimanı'na iniş yaptı. İniş sırasında herhangi bir aksilik yaşanmadı. Acil müdahale ekipleri iniş sırasında apronda hazır bekletildi.