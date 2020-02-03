Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 04.02.2020 01:27
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 01:32

’de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı

Koronavirüsünün (2019- nCoV) ortaya çıktığı ’in Vuhan şehrinde virüsle mücadele için inşa edilen bin yatak kapasiteli ’nin bugünden itibaren silahlı kuvvetlerden bin 400 tıbbi personelle hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu.

10 günde inşa edilmişti! İşte ilk görüntüler

Koronavirüsünün (2019- nCoV) ortaya çıktığı 'in Vuhan şehrinde virüsle mücadele için inşa edilen bin yatak kapasiteli 'nin bugünden itibaren silahlı kuvvetlerden bin 400 tıbbi personelle hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu.

Sosyal medyada, 10 günde tamamlanan hastaneye dair paylaşılan görüntülerde, prefabrik hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı.



Virüs tespit edilen kişilerin tedavi edileceği odalar kameralara yansıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriÇin’de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri