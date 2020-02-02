Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüs salgını sıcaklığını koruyor. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 304'e yükselirken, koronavirüsten etkilenme şüphesi olan kişi sayısı ise 20 bine yaklaştı. Çin'de yaşanan salgının ardından bölgede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için özel bir çalışma başlatan Türkiye, Koca Yusuf olarak bilinen askeri uçağını bölgeye göndererek vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde Türkiye'ye dönmesini sağladı.

Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde birçok ülke de Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesi için çalışma başlatırken, bu ülkelerden bazılarının tahliye için para talep edeceği iddia edildi. Avustralya hükümeti Çin'de bulunan vatandaşlarını Christmas Adası'na tahliye etmek için girişimlere başlarken, tahliye olmak isteyen Avustralyalılardan kişi başı 1000 dolar talep edeceği iddia edildi.

Konuyla ilgili haberler Avustralya basınına da yansırken, gelen tepkilerin ardından hükümetin geri adım attığı ve para talebinden vazgeçtiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Avustralya Parlamento Üyesi Josh Frydenberg, Avustralya vatandaşlarının tahliyesinin ücret ödemeden gerçekleştireceğini söyledi.

Takvim.com.tr / Özel haber