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  • 02.02.2020 12:40
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 12:46

'deki vatandaşlarını askeri uçakla alırken Avustralya kişi başı 1000 dolar istiyor

'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyanın çeşitli ülkelerine de yayılan ü yüzlerce can alırken, "" olarak bilinen askeri uçağıyla bölgeye giderek Türk vatandaşlarını başarılı şekilde tahliye etti. Dünya genelinde birçok ülke Çin'deki vatandaşlarını tahliye etmek için çalışmalara başlarken, Avustralya'nın vatandaşlarından tahliye için 1000 dolar talep edeceği iddia edildi.

Türkiye vatandaşlarını askeri uçakla alırken o ülke 1000 dolar istiyor

Wuhan'da ortaya çıkan salgını sıcaklığını koruyor. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 304'e yükselirken, koronavirüsten etkilenme şüphesi olan kişi sayısı ise 20 bine yaklaştı. 'de yaşanan salgının ardından bölgede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi için özel bir çalışma başlatan , olarak bilinen askeri uçağını bölgeye göndererek vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde Türkiye'ye dönmesini sağladı.

Türkiye'nin yanı sıra dünya genelinde birçok ülke de Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesi için çalışma başlatırken, bu ülkelerden bazılarının tahliye için para talep edeceği iddia edildi. Avustralya hükümeti Çin'de bulunan vatandaşlarını Christmas Adası'na tahliye etmek için girişimlere başlarken, tahliye olmak isteyen Avustralyalılardan kişi başı 1000 dolar talep edeceği iddia edildi.

Konuyla ilgili Avustralya basınına da yansırken, gelen tepkilerin ardından hükümetin geri adım attığı ve para talebinden vazgeçtiği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Avustralya Parlamento Üyesi Josh Frydenberg, Avustralya vatandaşlarının tahliyesinin ücret ödemeden gerçekleştireceğini söyledi.

Takvim.com.tr / Özel haber

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