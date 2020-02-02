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  • 02.02.2020 08:17
  • Son Güncelleme: 02.02.2020 08:17

Son dakika: nedeniyle Filipinler'de bir kişi öldü

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan nedeniyle ölenlerin sayısı 304'e ulaşırken, Çin dışında ilk kez bir ülkede daha ölüm gerçekleşti. Filipinler'de koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıklandı.

Koronavirüs'te Çin dışında ilk ölüm

Filipinler'de yeni tip nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filipinler'deki koronavirüsten ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.

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