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  • 03.02.2020 06:42
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 06:50

'da polisin vurduğu saldırganla ilgili şok detaylar

'nin başkenti 'da iki kişiyi bıçakladıktan sonra vurularak öldürülen saldırganın terör hükümlüsü olduğu ve kısa bir süre önce serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Hapisten kısa bir süre önce salıverilen saldırganın olay sırasında polis tarafından izlendiği belirtildi. Başbakan , terör hükümlülerin erken tahliyelerini önlemek için yeni önlemlerin ilan edileceğini duyurdu.

O saldırganla ilgili şok detaylar

polisinin açıklamasına göre, başkentin güneyindeki Streatham bölgesinde dün yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) gerçekleştirilen da yaralanan iki kişiden birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Ayrıca üçüncü bir kişi de polisin ateş açması sonucu kırılan bir cam nedeniyle hafif yaralandı.

Polisin vurarak öldürdüğü saldırganın üzerindeki bombaya benzeyen düzeneğin ise sahte olduğu tespit edildi.

KISA BİR SÜRE ÖNCE SERBEST BIRAKILDI
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, saldırganın kısa bir süre önce hapisten çıktığını ve olay sırasında polis takibi altında olduğunu bildirdi.

Haberde, saldırganın terör bağlantılı bir suç nedeniyle 3 yıl hapis cezası aldığı ancak infaz kanunları çerçevesinde erken tahliye edildiği belirtildi.

kanalı, fotoğrafını yayınladığı saldırganın isminin Sudesh Amman olduğunu iddia etti.

gazetesi de hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırganın 19 yaşında olduğunu, terör dökümanları bulundurmak ve yaymak suçundan hapis cezası aldığını duyurdu.

ERKEN TAHLİYELER KONUSUNDA YENİ ÖNLEMLER ALINACAK
Başbakan , konuya ilişkin yazılı açıklamasında, kasım ayındaki benzer bir saldırının ardından daha uzun hapis cezaları ve polise daha fazla kaynak ayrılmasını içeren bir önlem paketini ilan ettiklerini hatırlatarak pazartesi günü bu konuda daha fazla düzenlemenin duyurulacağını bildirdi.

KASIM AYINDAKİ SALDIRI DA TERÖR HÜKÜMLÜSÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ
Londra'nın merkezindeki London Bridge'de (Londra Köprüsü) 29 Kasım 2019'da düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi hayatını kaybetmiş, polis saldırganı yine vurarak öldürmüştü.

Saldırganın terör saldırısı planlama suçundan 16 yıl hapse mahkum edildiği ancak infaz kanunları uyarınca erken salındığı belirlenmişti. Hükümet, önlem olarak erken tahliyelerin önüne geçileceğini açıklamıştı.

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