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  • 03.02.2020 06:34
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 06:34

'de nde göçük: 8 kişi öldü

'nin kuzeyindeki bölgesinde bir nde hafta sonu meydana gelen heyelanda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Göçükte çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

Gine'de altın madeninde göçük: 8 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, 'ye bağlı Norassoba kentinde yeni açılan madende cumartesi günü maden girişini destekleyen sütunlar çöktü.

Çok sayıda madencinin göçük altında kaldığı olayda, 8 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü madende, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Aynı bölgedeki başka bir nde geçen yıl şubat ayında meydana gelen çökme sonucu en az 17 kişi yaşamını yitirmişti.

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