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  • 01.02.2020 09:45
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 09:45

Son dakika: 'da hava saldırısında 5 sivil öldü

Son dakika haberi... birliklerinin 'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin ilçesinde 'a yönelik düzenlediği hava saldırısında 5 sivil öldü.

Afganistan'da ABD hava saldırısında 5 sivil öldü

Kunduz Valiliği Sözcüsü Nematullah Timuri, yaptığı açıklamada, 'da bünyesinde görev yapan birliklerinin, ilçesinde 'a yönelik hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda, sivillerin de hedef alındığını ifade eden Timuri, 5 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Timuri, Kunduz Valiliğinin saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı bilgisini paylaştı.

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada ise Kunduz'da Taliban'a karşı düzenlenen hava saldırısında sivillerin kayıp verip vermediğiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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