Kunduz Valiliği Sözcüsü Nematullah Timuri, yaptığı açıklamada, Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD birliklerinin, Daşti Arçi ilçesinde Taliban'a yönelik hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda, sivillerin de hedef alındığını ifade eden Timuri, 5 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Timuri, Kunduz Valiliğinin saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı bilgisini paylaştı.

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada ise Kunduz'da Taliban'a karşı düzenlenen hava saldırısında sivillerin kayıp verip vermediğiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.