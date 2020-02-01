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  • 01.02.2020 23:31
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 23:31

, 50 vatandaşının ülkeye girişine izin vermedi

yönetimi, 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle 50 Çinlinin ülkeye girişine izin vermedi. Öte yandan yönetimi de bir Çin gemisinin yeni tip koronavirüs konusunda güvenli olduğu kesinleşene kadar ülke limanlarına girişine izin vermedi.

Çinlilere şok! Ülkeye girişlerine izin verilmedi

Kamu Yayın Kuruluşu'na (Makan) göre, hava yoluyla Rusya'dan gelen 50 linin Tel Aviv'e girişine izin verilmediği ifade edildi.

Haberde, Çinli yolcuların geldikleri yere geri gönderildikleri kaydedildi.

İsrail şu ana kadar, ülkede koronavirüse rastlandığı yönünde açıklama yapmadı.

KORONAVİRÜS SALGINI
Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 791'e yükseldi.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken, Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.


LÜBNAN, ÇİN GEMİSİNİN GİRİŞİNE İZİN VERMEDİ
yönetimi, bir Çin gemisinin yeni tip koronavirüs konusunda güvenli olduğu kesinleşene kadar ülke limanlarına girişine izin vermedi.

Lübnan Çalışma ve Taşımacılık Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle olmak üzere yetkili merciler gerekli tetkikleri yapıncaya kadar Trablusşam ve Beyrut limanlarına geminin girişinin yasaklanması talimatının verildiği belirtildi.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 791'e yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

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