Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 31.01.2020 14:28
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 14:54

Son dakika: Rusya'da patlama! Ölenler arasında 4 Türk de var

Son dakika... Rusya'da bulunan bir fabrikada gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu 5 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği belirlenirken, ölen kişilerden 4'ünün Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Rusya'da patlama! Ölenler arasında Türkler de var

Rusya'nın Oryol Bölgesi'ne bağlı Mtsensk şehrinde kauçuk üreten bir fabrikada sabah sıralarında gaz patlaması yaşandı. Bölgeye gönderilen Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler enkaz altında kalan işçileri kurtarmaya çalıştı.

4 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ
Türk vatandaşı olduğu belirlenen 4 Türk'ün cesedi molozların altından çıkarıldı. Ardından 1 kadın işçinin bedeni çıkarıldı. Çıkarılan kadının uyruğu henüz belirlenemezken enkaz altından çıkarılan 3 kişi de yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

FABRİKADA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü açıklanırken durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Enkaz altında 1 işçinin daha kaldığından şüphelenilirken fabrikada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Rusya'da patlama! Ölenler arasında 4 Türk de var
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri