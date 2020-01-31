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  • 01.02.2020 00:48
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 00:48

Son dakika: yönetiminden 6 ülkeye daha kısıtlaması

Son dakika haberi! yönetimi, Nijerya, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşlarına "ABD'de kalıcı oturum izni" imkanı veren lerin verilmesini askıya aldı.

ABD'den 6 ülkeye daha vize kısıtlaması

İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, konuyla ilgili düzenlediği telekonferansta, söz konusu ülkelerin ABD'nin güvenlik standartlarını karşılayamadığını dile getirdi.

Wolf, bunun bir "kapsamlı vize yasağı" olmadığını vurgularken bu ülkelerden yapılan ABD turist si başvurularının normal olarak devam edeceğini söyledi.

GÜVENLİK GEREKÇELERİ
Bakan Vekili Wolf, adı geçen 6 ülkenin "güvenlik gerekçeleriyle" böyle bir uygulamaya tabi tutulduğunu, söz konusu ülkelerin ilgili güvenlik prosedürlerini tamamlaması halinde yeniden eski konumlarına dönebileceğini belirtti.

Buna göre Nijerya, Kırgızistan, Myanmar, Sudan, Tanzanya ve Eritre vatandaşları "ABD'de kalıcı oturum imkanı" veren () vize türlerine başvuramayacak.

Wolf, Sudan ve Tanzanya'nın "Green Card çekilişinden" çıkarıldığını da sözlerine ekledi.

ABD yönetimi daha önce de İran, Libya, Suriye, Somali, Yemen, Kuzey Kore ve Venezuela'ya vize kısıtlamaları getirmişti.

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