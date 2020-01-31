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  • 31.01.2020 15:42
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 15:42

Putin ve Merkel Libya sorununu görüştü

Rusya Devlet Başkanı ile Almanya Başbakanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Kremlin'den yapılan açıklamada iki liderin Libya krizini görüştüğü belirtildi.

Putin ve Merkel'den kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı , Almanya Başbakanı ile Libya krizini görüştü.

Kremlin Sarayı'nda yapılan açıklamada, Putin ile Merkel'in telefonda görüştüğü bildirildi.

İki liderin Berlin'deki Libya Konferansı'nda alınan kararların hayata geçirilmesi ile ilgili konuları müzakere ettiği belirtilen açıklamada, Putin'in Libya'daki taraflarla alınan kararların koordinesinin gerekliliğini vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, her iki liderin de Libya'da sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ve siyasi diyaloğun başlaması için uluslararası toplumun çabalarını artırmasına vurgu yaptığı belirtildi.

Ukrayna ve Suriye'deki durumun da ele alındığı bildirilen açıklamada, Putin ve Merkel'in ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu Barış Planı ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

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