İspanyol ekonomisi 2019'da yüzde 2 büyüdü

INE'nin rakamlarıma göre ülke ekonomisi geçen yıl, 2014'ten (yüzde 1,4) bu yana en düşük büyümeyi kaydetti.

Geçen yıla ait büyüme rakamı İspanya Merkez Bankası'nın öngörüsüyle örtüşürken, İspanyol hükümetinin, 2019 yılı ekonomik büyüme tahmininin (yüzde 2,1) gerisinde kaldı.

İspanya ekonomisi 2008-2014 döneminde yaşadığı ekonomik krizden dolay, 2009, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında ekonomik küçülme yaşamıştı.

Son 5 yıllık toparlanma süresince en düşük büyüme oranı 2019'da gerçekleşirken, 2018'de bu rakam yüzde 2,4 idi.

Uzmanlar, İspanyol ekonomisindeki yavaşlamayı, geçen yıl iki kez erken genel seçime giden ülkedeki siyasi belirsizlik, uluslararası ticaret savaşı ve Brexit'e bağladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 20 Ocak'taki açıklamasında İspanya'nın 2020 yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 1,6'ya düşürmüştü.