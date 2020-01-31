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  • 31.01.2020 16:07
  • Son Güncelleme: 31.01.2020 16:07

'da : 2 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika haberleri... 'ın başkenti Kabil'de düzenlenen da 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da bombalı saldırı

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, Fazıl Bek bölgesinde el arabasına yerleştirilen bombanın kalabalığın arasında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, bir kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

'da her yıl sivil yerleşim yerleri ve halkın yoğun yaşadığı yerlere düzenlenen larda çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor.

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