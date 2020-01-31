Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, Fazıl Bek bölgesinde el arabasına yerleştirilen bombanın kalabalığın arasında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, bir kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da her yıl sivil yerleşim yerleri ve halkın yoğun yaşadığı yerlere düzenlenen bombalı saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitiriyor.