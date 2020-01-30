Sky News Arabia'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve damadı Jared Kushner, Trump'ın sözde barış planını savunarak, konuyla ilgili 3 yılda 25 kitap okumasıyla övündü.

Kushner, "Bununla ilgili üç yıldır okuyorum. Üzerine 25 kitap okudum, bölgedeki her liderle konuştum, buna katılan herkesle konuştum" dedi.

Kushner'ın açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu.





TRUMP'IN SÖZDE ORTA DOĞU BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.