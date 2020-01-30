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  • 30.01.2020 11:39
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 11:46

Trump'ın damadı sözde barış planını böyle savundu: 25 kitap okudum

ABD Başkanı 'ın kıdemli danışmanı ve damadı sorununu çözmek için ortaya atılan 'sözde barış planı' için 25 kitap okuduğunu açıkladı. Kushner'ın açıklamaları alay konusu oldu.

Kushner sözde barış planını böyle savundu

Arabia'e konuşan ABD Başkanı 'ın kıdemli danışmanı ve damadı , Trump'ın sözde barış planını savunarak, konuyla ilgili 3 yılda 25 kitap okumasıyla övündü.

Kushner, "Bununla ilgili üç yıldır okuyorum. Üzerine 25 kitap okudum, bölgedeki her liderle konuştum, buna katılan herkesle konuştum" dedi.

Kushner'ın açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu.

TRUMP'IN SÖZDE ORTA DOĞU BARIŞ PLANI
ABD Başkanı Trump, önceki gün Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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