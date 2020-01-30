NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın helikopter kazasıyla hayatını kaybetmesi, ünlüleri de korkuttu. Los Angeles'ta yaşayan ünlü isimler Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Puff Didi, Dustin Hoffman, Scarlett Johansson, Keira Knightley ve Julia Roberts bir daha helikoptere binmeyeceklerini açıkladı. Kobe Bryant'ın ardından duygusal paylaşım yapan Kylie Jenner, aynı helikopteri daha önce defalarca kiraladığını belirterek, kendisinin de o helikopterde bulunabileceğini söyledi. Jenner da, bir daha helikopterle yolculuk yapmayacağını belirtti.







UYARI SİSTEMİ YOKMUŞ

Helikopterde karaya yakınlık konusunda pilotu bilgilendiren uyarı sistemi olmadığı ortaya çıktı.



CENAZE NE ZAMAN?

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın nasıl toprağa verileceği ise hala netlik kazanmadı. Milyonlarca kişinin törene katılacağını tahmin eden Los Angeles Polisi bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Cenaze günü Los Angeles'ta 40'a yakın yol trafiğe kapatılacak.











Kent trafiğinden şikayet eden DiCaprio da hava aracı kullanıyordu.



Di Caprio, "Artık helikoptere bineceğimi sanmıyorum" dedi.







Julia Roberts







Keira Knightley







Scarlett Johansson

























