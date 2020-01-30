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'ın helikopter sında hayatını kaybetmesi ’ta yaşayan ünlüleri korkuttu!

ve kızının helikopter sıyla hayatını kaybetmesi, ’ta yaşayan ünlüleri korkuttu. , , ve gibi 40’a yakın ünlü “Bir daha helikoptere binmek yok” dedi

Büyük korku

NBA efsanesi ve kızı Gianna'nın helikopter sıyla hayatını kaybetmesi, ünlüleri de korkuttu. 'ta yaşayan ünlü isimler , , Puff Didi, Dustin Hoffman, , ve bir daha helikoptere binmeyeceklerini açıkladı. Kobe Bryant'ın ardından duygusal paylaşım yapan , aynı helikopteri daha önce defalarca kiraladığını belirterek, kendisinin de o helikopterde bulunabileceğini söyledi. Jenner da, bir daha helikopterle yolculuk yapmayacağını belirtti.



UYARI SİSTEMİ YOKMUŞ
Helikopterde karaya yakınlık konusunda pilotu bilgilendiren uyarı sistemi olmadığı ortaya çıktı.

CENAZE NE ZAMAN?
Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın nasıl toprağa verileceği ise hala netlik kazanmadı. Milyonlarca kişinin törene katılacağını tahmin eden Los Angeles Polisi bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Cenaze günü Los Angeles'ta 40'a yakın yol trafiğe kapatılacak.





Kent trafiğinden şikayet eden DiCaprio da hava aracı kullanıyordu.

Di Caprio, "Artık helikoptere bineceğimi sanmıyorum" dedi.



Julia Roberts



Keira Knightley



Scarlett Johansson













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