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  • 30.01.2020 10:34
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 10:34

güçleri, 'da 41 Filistinli'yi yaraladı

güçleri, işgal altındaki 'nın çeşitli bölgelerinde Başkanı 'ın açıkladığı sözde barış planını etmek için düzenlenen protestolara müdahalesinde biri ağır 41 Filistinli'yi yaraladı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 41 Filistinli'yi yaraladı

'nın çeşitli bölgelerinde Başkanı 'ın açıkladığı sözde barış planını eden Filistinliler sokaklara döküldü. Protestolar sırasında güçleri ve Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçlerinin protestoculara göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermiyle müdahale etmesi sonucu biri ağır 41 Filistinli yaralandı. Filistinliler ise İsrail işgal güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen protestolara müdahalesinde 41 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı' yaptığı açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Öte yandan ve Batı Şeria'daki yaşanan olaylarda çok sayıda Filistinlinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

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