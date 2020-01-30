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  • 30.01.2020 12:43
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 13:00

'de karşıtı skandal provokasyon! Irkçı Yunan vekil Türk bayrağını yırttı

Avrupa Parlamentosunda () ırkçı Yunan milletvekili Ioannis , Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda skandal bir provokasyona imza attı. Lagos, oturumda Türk bayrağını yırttı.

Yunan vekilden Türkiye karşıtı provokasyon!

'de düzenlenen Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda bölgedeki göçmenlerin durumu ele alındı.

'ın Partisinin eski üyesi bağımsız AP milletvekili , "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.

Lagos, Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti.

"İŞTE BU TÜRK BAYRAĞI, BUNUNLA NE YAPILIR, YIRTIP ATILIR"
Irkçı Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.

Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söyledi.

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