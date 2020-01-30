ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib ve Türkiye sınırına gelen göç ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, son 3 gün içerisinde Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'e 200 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

"ULUSLARARASI KRİZ ÇIKARACAK"

Jeffrey bu açıklamasının ardından, "Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırına doğru harekete geçen 700 bin kişi var. Bu durum 'uluslararası kriz' çıkaracak" ifadelerini kullandı.