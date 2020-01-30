Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 30.01.2020 17:04
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 17:18

ABD açıkladı: sınırına doğru harekete geçen 700 bin kişi var

ve sınırına gelen göç ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan ABD’nin , "Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırına doğru harekete geçen 700 bin kişi var. Bu durum 'uluslararası kriz' çıkaracak." dedi.

ABD açıkladı: 700 bin kişi Türkiye sınırına gidiyor

ABD'nin , ve sınırına gelen göç ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, son 3 gün içerisinde rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib'e 200 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

"ULUSLARARASI KRİZ ÇIKARACAK"
Jeffrey bu açıklamasının ardından, "Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırına doğru harekete geçen 700 bin kişi var. Bu durum 'uluslararası kriz' çıkaracak" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD açıkladı: Türkiye sınırına doğru harekete geçen 700 bin kişi var
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri