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  • 29.01.2020 23:48
  • Son Güncelleme: 30.01.2020 00:08

Son dakika haberi! : 'nin kaos planına 'da tasarıyla karşı çıkacağız

Son dakika haberine göre Devlet Başkanı 'ın iki hafta içinde 'da, 'nin sözde barış planına bir tasarıyla karşı çıkacağı bildirildi.

Mahmud Abbas: Kaos planına BMGK'da karşı çıkacağız

Devlet Başkanı 'ın iki hafta içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde () 'nin sözde Orta Doğu barış planına bir tasarıyla karşı çıkacağı bildirildi.

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan Abbas iki hafta içinde BM Güvenlik Konseyi'ne gelerek Filistin halkı ve liderliğinin, Trump yönetiminin Filistin halkının haklarına karşı saldırısına tepkisini bir tasarıyla uluslararası toplumun önüne sunacak." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise Trump'ın sözde barış planını reddederek, Kudüs'ün ''satılık'' olmadığını belirtmiş ve "Kudüssüz Filistin Devleti kabul edilemez." demişti.


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