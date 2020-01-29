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  • 29.01.2020 10:52
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 11:01

Son dakika: nedeniyle 'e tüm uçuşlarını durdurdu

Son dakika haberine göre , ilk olarak 'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden yeni tip salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.

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