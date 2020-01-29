British Airways, ilk olarak Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.
Ayrıntılar geliyor...
British Airways, ilk olarak Çin'in Wuhan bölgesinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı.
Ayrıntılar geliyor...
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