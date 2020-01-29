Mısır'da 2013'te Muhammed Mursi'ye darbe yaparak yönetimin başına geçen Abdülfettah es-Sisi, yine tartışılacak bir adım attı. Kahire Üniversitesi öğretim görevlilerinin peçe takmasını yasakladı.
- Dünya
- 29.01.2020
- Gazete
Sisi peçeyi yasakladı
Mısır'da 2013'te Muhammed Mursi'ye darbe yaparak yönetimin başına geçen Abdülfettah es-Sisi, yine tartışılacak bir adım attı. Kahire Üniversitesi öğretim görevlilerinin peçe takmasını yasakladı.
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