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Sisi peçeyi yasakladı

Mısır'da 2013'te Muhammed Mursi'ye darbe yaparak yönetimin başına geçen Abdülfettah es-Sisi, yine tartışılacak bir adım attı. Kahire Üniversitesi öğretim görevlilerinin peçe takmasını yasakladı.

Sisi peçeyi yasakladı
Mısır'da 2013'te Muhammed Mursi'ye darbe yaparak yönetimin başına geçen Abdülfettah es-Sisi, yine tartışılacak bir adım attı. Kahire Üniversitesi öğretim görevlilerinin peçe takmasını yasakladı.

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