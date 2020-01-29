İngiliz kraliyet ailesinden ayrılma kararı ile olay yaratan Harry ile Meghan Markle'ın Kanada'daki yeni yaşamlarına alışmak için 7 kişiden oluşan bir ekip tuttuğu ortaya çıktı. Aralarında psikolog ve yaşam koçlarının da bulunduğu ekip, her ay bir rapor hazırlayacak ve çiftin yeni yaşamına alışmasıyla ilgili yeni yönlendirme programı önerecek. İddialara göre bu ekibin tam parası Prens Charles tarafından ödenecek. 7 kişilik ekibin yıllık maliyetinin 500 bin dolar olacağına dikkat çekildi.
Çift, Prens Charles'ın maddi yardım teklifini reddetmedi.
Çift, Prens Charles'ın maddi yardım teklifini reddetmedi.
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