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O rapçi yakalandı

aranan rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo, 'da gözaltına alındı. İranlı rap sanatçısının kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı 24 Eylül tarihinden itibaren İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

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