İstanbul'da uyuşturucuyu teşvik etme suçundan kırmızı bültenle aranan İranlı rapçi Amir Tataloo, gözaltına alındı.
- Dünya
- 29.01.2020
- Gazete
O rapçi yakalandı
Kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo, İstanbul'da gözaltına alındı. İranlı rap sanatçısının uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı 24 Eylül tarihinden itibaren İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.
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