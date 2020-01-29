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Kudüs satılık değil

Yüzyılın Anlaşması dediği Filistin'i bölme planını açıklayan ABD Başkanı Trump, "Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek" dedi. Filistin Devlet Başkanı Abbas ise "Kudüs satılık değildir. Bu plana bin kere hayır" diyerek tepki gösterdi.

Kudüs satılık değil
Yüzyılın Anlaşması dediği Filistin'i bölme planını açıklayan ABD Başkanı Trump, "Kudüs, İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek" dedi. Filistin Devlet Başkanı Abbas ise "Kudüs satılık değildir. Bu plana bin kere hayır" diyerek tepki gösterdi. Türk Dışişleri Bakanlığı da "ABD'nin sözde barış planı ölü doğmuştur. İsrail'in işgalini meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı. Öte yandan İsrail kabinesi, pazar günü işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhakını" oylayacak.

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