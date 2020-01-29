Libya'da General Hafter, Çin yapımı SİHA'larla saldırıya geçti. BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Misrata'ta Çin yapımı Wing Loong II tipindeki SİHA'yı düşürdüklerini açıkladı.
- Dünya
- 29.01.2020
- Gazete
Çin SIHA’sıyla saldırıyor
Libya'da General Hafter, Çin yapımı SİHA'larla saldırıya geçti. BM nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, Misrata'ta Çin yapımı Wing Loong II tipindeki SİHA'yı düşürdüklerini açıkladı.
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