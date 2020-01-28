Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.
TÜRK GAZETECİLER ALINMADI
Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki basın toplantısında skandal bir uygulamaya imza atıldı. Türk gazeteciler basın toplantısına alınmadı. Toplantıya katılmak için akreditasyon başvurusunda bulunan Türk gazetecilere olumlu yanıt gelmedi. Washington'da görev yapan Gazeteci Hüseyin Günay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray Türk gazetecilere ambargo uyguladı. Trump ve Netanyahu basın toplantısına Washington'daki yerleşik Türk gazeteciler alınmadı. Akreditasyon için başvurduk ancak olumlu yanıt verilmedi!" ifadelerini kullandı.
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