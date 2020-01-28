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  • 28.01.2020 21:44
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 21:44

Trump ve Netanyahu'nun basın toplantısına ler alınmadı

Başkanı sözde barış planını açıkladı. Trump ve Netanyahu’nun ’da düzenlediği basın toplantısında skandal bir uygulamaya gidildi. lere ambargo uygulandı ve Beyaz Saray’daki basın toplantısına alınmadı.

Beyaz Saray'dan Türk gazetecilere skandal uygulama

Trump, Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı barış planını kamuoyuna açıkladı.

TÜRK GAZETECİLER ALINMADI
Trump ve Netanyahu'nun Beyaz Saray'daki basın toplantısında skandal bir uygulamaya imza atıldı. ler basın toplantısına alınmadı. Toplantıya katılmak için akreditasyon başvurusunda bulunan Türk gazetecilere olumlu yanıt gelmedi. Washington'da görev yapan Gazeteci Hüseyin Günay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray Türk gazetecilere ambargo uyguladı. Trump ve Netanyahu basın toplantısına Washington'daki yerleşik Türk gazeteciler alınmadı. Akreditasyon için başvurduk ancak olumlu yanıt verilmedi!" ifadelerini kullandı.

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