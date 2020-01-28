Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 28.01.2020 21:53
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 21:53

Son dakika: ile 'den skandal plana karşı birlik çağrısı

Son dakika haberi! Devlet Başkanı ile Başkanı , 'nin İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planına karşı koymak için aralarındaki koordinasyonun sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Abbas ile Heniyye skandal plana karşı birlik çağrısı

Devlet Başkanı ile Başkanı , 'nin İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planına karşı koymak için aralarındaki koordinasyonun sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Hamas lideri Heniyye, ABD Başkanı 'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı planın ayrıntılarını açıklamasından kısa süre önce Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı telefonla aradı.

REDDEDİYORUZ
Görüşmede Heniyye, Hamas olarak Filistin Devlet Başkanı'nın sabit tutumunun arkasında durduklarını, Filistin halkının meşru ulusal ilkelerine bağlı olduklarını ve Filistin ulusal projesini tasfiye etmeyi amaçlayan sözde "Yüzyılın Anlaşması"nı reddettiklerini belirtti.

Heniyye, tüm anlaşmazlıkları bir kenara koyma ve Filistin ulusal projesini tasfiye etme planı karşısında birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Heniyye'nin girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filistin davasını tasfiye projesiyle mücadele etmede odak noktasının Filistin ulusal birliği olduğunu aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Mahmud Abbas ile İsmail Heniyye'den skandal plana karşı birlik çağrısı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri