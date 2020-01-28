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  • 28.01.2020 22:43
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 22:56

Son dakika: 'da 7.7 büyüklüğünde !

Son dakika haberine göre 'da 7.7 büyüklüğünde meydana geldi. Küba'daki şiddetli depremin ardından Jamaika, Küba ve Cayman'da tsunami alarmı verildi.

Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem!

'da 7.7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin ardından Jamaika, Küba ve Cayman'da tsunami alarmı verildi.

7,4 büyüklüğündeki deprem Bahamalar, Cayman Adaları, Jamaika, Haiti ve Honduras'ta da hissedildi.

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