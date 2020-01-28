Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Jamaika, Küba ve Cayman'da tsunami alarmı verildi.
7,4 büyüklüğündeki deprem Bahamalar, Cayman Adaları, Jamaika, Haiti ve Honduras'ta da hissedildi.
Detaylar geliyor...
Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Jamaika, Küba ve Cayman'da tsunami alarmı verildi.
7,4 büyüklüğündeki deprem Bahamalar, Cayman Adaları, Jamaika, Haiti ve Honduras'ta da hissedildi.
Detaylar geliyor...
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