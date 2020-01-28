Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 28.01.2020 09:52
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 09:52

Son dakika: 'da otobüs devrildi: 10 ölü, 18 yaralı

Son dakika haberine göre 'ın kentinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

İran'da otobüs devrildi: 10 ölü, 18 yaralı

devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'nün (YJC) haberine göre, Tahran- seferindeki otobüs, İsfahan'a bağlı Sıpahan Şehr mevkisinde devrildi.

da ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: İran'da otobüs devrildi: 10 ölü, 18 yaralı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri