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  • 28.01.2020 09:11
  • Son Güncelleme: 28.01.2020 09:11

Son dakika: Cezayir'de askeri uçak sı: 2 ölü

Son dakika haberine göre Cezayir'de uçağı sında iki pilot hayatını kaybetti. Kazanın nedeni henüz tespit edilemezken, , Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı diledi.

Cezayir'de askeri uçak kazası: 2 ölü

Cezayir'in En-Nehar televizyon kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Rus yapımı Suhoy Su-30 tipi askeri araç, Ummul Bevaki vilayetine bağlı Ayn ez-Zeytun beldesinde düştü.

Kokpit ekibinde yer alan pilot ve yardımcı pilot da hayatını kaybetti.

Kazanın nedeni henüz tespit edilemedi.

Öte yandan , Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotların ailelerine başsağlığı diledi.

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