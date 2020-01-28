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  • 29.01.2020 00:29
  • Son Güncelleme: 29.01.2020 00:29

Son dakika: Arnavutluk’ta 4,9 büyüklüğünde meydana geldi

Son dakika haberine göre Arnavutluk’un batısındaki Dıraç'ta 4,9 büyüklüğünde meydana oldu. Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremde 51 kişi hayatını kaybetmişti.

Arnavutluk’ta korkutan deprem!

Arnavutluk'un batısındaki Dıraç'ta 4,9 büyüklüğünde meydana oldu.

Arnavutluk tarafından Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsü bilgilerine dayandırılarak yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Dıraç'ın Bubq köyü olduğu ve yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Ana depremin ardından birkaç artçı sarsıntının da oluştuğu belirtilen açıklamada, şimdilik herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Deprem başkent Tiran'da paniğe yol açarken, korkan vatandaşlar sokağa çıktı.

Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen depremde 51 kişi hayatını kaybetmişti.

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